Женщине удалили грудь из-за ошибки лаборанта

Жительница Нью-Йорка добивается в суде компенсации физического и морального вреда, нанесенного ей операцией по удалению обеих молочных желез, проведенной без какой-либо необходимости.

Женщина попала на операционный стол из-за ошибки лаборанта, перепутавшего образцы тканей пациенток.

35-летняя мать двоих детей Дэрри Изон перенесла двойную мастэктомию два года назад, после того как по результатам биопсии у нее была выявлена агрессивная форма рака молочной железы.

Вскоре врачи, наблюдавшие за состоянием больной, проинформировали ее о том, что она никогда не страдала онкологическим заболеванием.

Как выяснилось, причиной ошибочного диагноза стала неправильная маркировка образцов тканей в лаборатории CBL Path.

По словам женщины, последствия операции причиняют ей невыносимые физические и душевные страдания. Сумма компенсации, которую она намерена отсудить у лаборатории, не называется.

Адвокат Дэрри Изон сообщил журналистам, что его клиентка не имеет претензий к оперировавшими ее хирургами, поскольку они были введены в заблуждение ложными данными, предоставленными лабораторией.

Корреспондент.net