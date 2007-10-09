Сырая морковь улучшает работу легких

Сырая морковь уже давно признана одним из самых полезных продуктов. Как правило, рекомендуют этот овощ маленьким детям, однако и взрослым полезно включить в свой рацион морковь. Последние исследования ученых показали, что морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких, как у некурящих людей, так и у заядлых курильщиков.

Бета-каротин является предшественником витамина А и обладает антиоксидантными свойствами (препятствует образованию свободных радикалов, которые оказывают повреждающее действие на клетки). Бета-каротин содержится в моркови, красном перце, тыкве, манго и других красных и оранжевых овощах и фруктах, а также в шпинате и брокколи. Витамин Е также является мощным антиоксидантом. Основными источниками витамина Е служат растительные масла, авокадо, семена подсолнечника, жирная рыба, яйца.

По мнению ученых, положительный эффект бета-каротина и витамина Е связан с их антиоксидантными свойствами: эти вещества блокируют свободные радикалы, образующиеся в легких при воздействии табака и некоторых других факторов, в частности, загрязняющих агентов, содержащихся в воздухе. Однако не стоит забывать, что хотя бета-каротин и витамин Е оказывают положительное влияние на функционирование легких, эти вещества не способны защитить курильщика от других последствий вредной привычки, в частности, от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

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