В Полтавской области 13 человек отравились на свадьбе

На протяжении 8 октября в инфекционное отделение Миргородской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 13 человек, которые 7 октября праздновали свадьбу в с.Поповка Миргородского района Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, всего на свадьбе находилось около 100 человек.

По состоянию на 6.00 вторника в инфекционном отделении на лечении остаются все 13 госпитализированных. Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное. Ситуация находится под контролем областной СЕС.