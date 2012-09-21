Украинцы мало едят молока и говядины

Премьер-министр Николай Азаров отмечает низкое потребление украинцами молока и мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу, 21 сентября, в Тернопольской области во время совещания с главой Совета Федерации работодателей Украины Дмитрием Фирташем по вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Украины.

"У нас нет дефицита (на молочную и мясную продукцию - УНИАН), но и такая ценовая позиция, что потребление масла сливочного у нас значительно ниже физиологической нормы. Потребление мяса говядины у нас значительно ниже физиологической нормы для человека", - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявлял, что средний объем потребления мяса одним украинцем в 2012 году, по сравнению с прошлым годом, увеличится на 1,2 кг и достигнет 52,5 кг.

Он отметил, что увеличение потребления мяса произойдет за счет поддержки производителей, занимающихся выращиванием крупного рогатого скота.

Напомним, производство мяса в Украине в январе-августе 2012 года выросло на 0,5% против аналогичного периода 2011 г. – до 1,88 млн тонн (в живом весе). При этом производство молока за указанный период выросло на 2,5% - 7,9 млн тонн.

Украина в 2011 году увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн и сократила производство молока на 1,4% – до 11,1 млн тонн.

По информации Государственной службы статистики Украины, в августе т.г. в производстве молочных продуктов и мороженного цены снизились на 0,3%, мяса и мясных продуктов - на 0,1%.