На выходных в Украине дожди

22 сентября на юге Украины и в центре ожидаются дожди, местами грозы, днем на Левобережье и в Крыму пройдут сильные дожди, ночью на крайнем западе, а днем на Правобережье без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет преобладать северный и северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9° (на высокогорье Карпат заморозки 0-3°), днем 12-17° тепла; в северных, Винницкой областях ночью 6-11°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 19-24°, на востоке до 26°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура на территории области ночью 6-11°, днем 16-21°, в Киеве температура ночью около 10°, днем 17-19°.

21 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 17°.