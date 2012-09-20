Завтра в Украине ожидается похолодание и дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 21 сентября будет облачно с прояснениями. В западной и южной части временами дожди, местами с грозами, в Карпатском регионе с мокрым снегом, ночью на западе, днем на юге местами сильные дожди; на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на юге до 16°, в западных областях 4-9° тепла, на высокогорье Карпат заморозки 0-2°; днем в западных, Винницкой и Житомирской областях 10-15° тепла, в северных 16-21°, на остальной территории 22-27°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°.

В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

20 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 20-22°, в Днепре возле Киева - 18°.