Украина готовится к первой волне гриппа

В штате Мадхья-Прадеш от свиного гриппа скончались восемь человек, включая четверых в столице штата, сообщает The Indian Express. Последней жертвой гриппа стала женщина. У нее диагностировали грипп 13 сентября. Она попала в больницу с сильной лихорадкой и одышкой. Однако терапия с применением Тамифлю не сработала и врачи не смогли ее спасти.

А вот на Украине Министерство здравоохранения уже приготовилось к эпидемсезону. По словам экспертов, в стране будут вместе циркулировать два штамма гриппа А(H3N2) - штамм А/H3N2/Виктория/361/2011 и новый штамм B/Висконсин/1/2010, отмечает "Интерфакс".

Возможно и присоединение штамма А/Н1N1/Калифорния/2009. Медики успокаивают: данные штаммы включены в состав вакцин, утвержденных ВОЗ. Минздрав настоятельно рекомендует провести прививку, дабы обезопасить себя от опасных осложнений. Октябрь - последний срок для вакцинации.

Между тем, группа специалистов составила список из восьми самых загадочных болезней, когда-либо поражавших человека. Медики не могут объяснить причины и симптомы этих болезней.

Наряду со СПИДом (первое место), шизофренией (второе) и болезнью Альцгеймера (третья строчка), в список попал и птичий грипп, инфицирование которым, приводит к смерти в 50% случаев.

Меддэйли