Таможенники изъяли контрабандных сигарет на 15 млн грн

Украинские таможенники на протяжении января-августа изъяли почти 58 млн штук сигарет на сумму около 15 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В частности, выявлено 2,3 тыс. случаев незаконного перемещения табачных изделий.

В большинстве случаев правонарушений Украина является страной отправления или назначения, а не происхождения незаконно перемещаемых табачных изделий, отметили в таможенной службе.

Наибольшее количество попыток незаконного перемещения сигарет при ввозе в Украину таможенники выявили на молдавской, российской и белорусской границах.

В частности, на границе с Молдовой выявлено 589 случаев, изъято почти 4,3 млн шт. сигарет на сумму свыше 1,3 млн грн. На границе с Россией выявлено 177 случаев, изъято почти 1,4 млн шт. сигарет на сумму свыше 366 тыс. грн. На границе с Беларусью – 132 случая, изъято свыше 11,85 млн шт. сигарет на сумму почти 3,2 млн грн.

При вывозе из Украины наибольшее количество попыток незаконного перемещения сигарет выявлено на румынской, польской и венгерской границах.

Так, на румынской выявлен 561 случай, изъято свыше 5,8 млн шт. сигарет на сумму свыше 1,85 млн грн; польской – 513 случаев, изъято свыше 7,3 млн шт. сигарет на сумму свыше 2,5 млн грн; венгерской – 79 случаев, изъято свыше 1,6 млн шт. сигарет на сумму почти 287 тыс. грн.