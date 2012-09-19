ВР освобождает от уплаты сбора государственные аптеки

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно торговли лекарственными средствами в сельской местности". Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено, что не являются плательщиками сбора за осуществление торговой деятельности и деятельности по предоставлению платных услуг такие субъекты хозяйствования как аптеки, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, а также в сельской местности в случае отсутствия в ней аптек или их структурных подразделений - фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, сельские участковые больницы, амбулатории, амбулатории общей практики и семейной медицины.