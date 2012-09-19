Состояние актера Леонида Броневого остается тяжелым

Состояние перенесшего во вторник инфаркт известного актера Леонида Броневого на утро среды остается тяжелым, сообщил РИА «Новости» директор Киевского городского центра сердца, где находится артист, Борис Тодуров.

"Состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Долгосрочных прогнозов мы пока не делаем", - сказал Б.Тодуров.

Он высказал надежду, что в течение дня состояние Л.Броневого удастся стабилизировать.

Восьмидесятитрехлетний актер прибыл в Киев 7 сентября с гастролями вместе с другими артистами московского театра Ленком во главе с художественным руководителем Марком Захаровым. Спектакли проходили в Киеве с 8 по 17 сентября.

18 сентября народный артист СССР Л.Броневой был госпитализирован в Киевский городской центр сердца с инфарктом. Ему сделали операцию.

Л.Броневой сыграл более 50 ролей в кино. Наиболее известные среди них - Мюллер в 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны", Мануйлов в "Агонии", герцог в притче "Тот самый Мюнхгаузен", Велюров в "Покровских воротах". Также актер сыграл в десятках спектаклей.