Актер Леонид Броневой госпитализирован с инфарктом в Киеве

Известный актёр Леонид Броневой вчера госпитализирован в Киевский городской центр сердца.

Как сообщил ТСН главный врач Центра Борис Тодуров, 83-летний актер попал к ним с острым инфарктом миокарда.

Л.Броневому сделали очень сложную операцию, сейчас он находится в реанимации. Его состояние – стабильно тяжелое.

Л.Броневой прибыл в Киев 7 сентября вместе с другими артистами московского театра Ленком, который приехал на гастроли во главе с художественным руководителем Марком Захаровым. Представления проходили только в столице с 8 по 17 сентября.

Л.Броневой сыграл свыше 50 ролей в кино. Наиболее известные среди них - Мюллера в 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны", Мануйлова в "Агонии", герцога в притче "Тот самый Мюнхгаузен", Велюрова в "Покровских воротах". Также актер сыграл в десятках представлений.