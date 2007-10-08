Трем медикам присуждена Нобелевская премия-2007

УНИАН. Нобелевская премия по медицине в 2007 году была присуждена Марио КАПЕЧЧИ, Мартину ЭВАНСУ и Оливеру СМИТИСУ за исследование стволовых клеток.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил Каролинский медико-хирургический институт.

Ученые удостоились этой награды за прорывные исследования ДНК, которые дали ученым возможность манипулировать геномом. Пока - мышиным.

В мотивировке Нобелевского комитета говорится, что высокая награда присуждена ученым за "основополагающие открытия в области эмбриональных стволовых клеток и рекомбинации ДНК у млекопитающих".

Ученые создали новую эффективную технику так называемой "направленной модификации генов" у мышей, которая теперь используются во всех областях биомедицинских исследований, от фундаментальной науки до практической терапии.

Метод удаления или "выбивания" определенных генов у мышей, разработанный этими учеными, позволил создавать экспериментальные модели многих заболеваний человека. Теперь на генетически измененных мышах проверяют действие новых лекарств, изучают развитие мозга эмбриона, механизмы иммунной защиты.

Престижнейшая премия размером 10 миллионов шведских крон (1,54 млн. долларов США) должна отдать дань многолетней работе международной команды, плоды которой будут приносить пользу человечеству еще много лет, сообщает институт.

М.КАПЕЧЧИ, родившийся в Италии, ныне является американским гражданином, а М.ЭВАНС и О.СМИТИС родом из Великобритании.