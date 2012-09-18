Янукович вручил ключи от автомобилей ветеранам и инвалидам

Президент Украины Виктор Янукович вручил ключи от автомобилей инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам-чернобыльцам и афганцам Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующая церемония состоялась сегодня в рамках рабочей поездки В.Януковича в Одесскую область.

Социальная политика государства, подчеркнул Президент, предусматривает особое внимание к обеспечению достойных условий жизни ветеранам, людям с особыми потребностями. «Мы будем из года в год улучшать условия жизни для ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны. Это наш долг», - сказал он.

«Мы не отступимся от тех обязательств, которые брали на себя», - пообещал В.Янукович.

В то же время пресс-служба не уточнила, какое количество автомобилей передал сегодня В.Янукович ветеранам и инвалидам Одесской области, отметив, что в целом в этом году региону уже выделен 31 автомобиль.

В целом отметили в пресс-службе главы государства, в 2012 году на реализацию программы «Обеспечение инвалидов и инвалидов-чернобыльцев автомобилями» в госбюджете предусмотрено 87,4 млн. грн - речь идет о возможности предоставить машины более 1770 гражданам.

На учете по обеспечению специальным автотранспортом по Украине находится 83,8 тыс. инвалидов. Среди них - 9,5 тыс. имеют право на первоочередное обеспечение автомобилем; 10,5 тыс. - на внеочередное; 63,8 тыс. - в порядке общей очереди.