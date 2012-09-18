После выборов социальные программы не будут свернуты
Обещает Янукович
Президент Украины Виктор Янукович обещает, что после парламентских выборов финансирование социальных программ не будет прекращено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на открытии средней школы в селе Троицкое Беляевского района Одесской области.
«Сегодня наши оппоненты говорят, что социальные программы после выборов будут остановлены. Не верьте им. Популизм и политический, я бы сказал, шантаж, которые они всегда применяли - это неуважение к вам…», - отметил он.
В.Янукович пообещал продолжать увеличивать зарплаты и пенсии, увеличивать финансирование других социальных программ, создавать новые рабочие места и.т.п.
Президент сказал, что нынешняя власть делает все для улучшения жизни людей, но сознался, что и они совершают ошибки. «Мы совершаем ошибки. Мы обыкновенные люди, но Господь видит, что мы очень хотим, чтобы жизнь людей улучшалась», - сказал В.Янукович.
Президент поблагодарил людей за терпение и доверие. При этом он отметил, что стабильность в государстве является основой всего. «Это основа, это движение вперед. Любые политические, я бы сказал, качели, которые создают политики, и во время выборов и между выборов, прежде всего, мешают развитию нашего государства», - подчеркнул В.Янукович.