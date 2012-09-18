Что продают под видом медицинских приборов?

Минздрав предупреждает, что под видом медицинских приборов в Украине продаются обычные бытовые электрические устройства. В список приборов, которым мошенники приписывают лечебные свойства, попали аппараты "RT-2050", " Небулайзер "Алтей", Pangao, "Магнитер АМТ-02","Самоздрав", пояс для похудения "Wais Belt", "Домашний доктор", "Ecopulse KB-700", "Терапевтическая система 1", "Поясничный надувной корсет", "Чудо-пояс-корсет", "Хирургический аппарат", "МГ 30-40", "Care Max".

В 2012 году в адрес Государственной службы по лекарственным средствам поступило 49 жалоб на эти приборы. Гослекслужба предупреждает, что перечисленные приборы не внесены в Госреестр медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Использовать их в медицинской практике на территории Украины не разрешается.

moz.gov.ua