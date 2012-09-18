Усилят ли ответственность за продажу сигарет детям?

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко выступает за усиление ответственности за продажу детям табачных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной вступлению в силу Закона №3778-IV о запрете рекламы, спонсорстве и стимулировании продажи табачных изделий.

В частности, говоря о дальнейших мерах, направленных на противодействие табакокурению среди детей и молодежи, Ю.Павленко подчеркнул необходимость ограничить доступность детей к местам продажи табачных изделий, усилить контроль за продажей несовершеннолетним табака, активизировать работу по выявлению нарушений правил торговли указанным товаром. Кроме того, должна быть существенно усилена ответственность за нарушение законодательства в части продажи детям табачных изделий, отметил он.

Важным вопросом является пропаганда здорового образа жизни, отметил Ю.Павленко. «Это проведение информационных кампаний, а также реализация проектов по созданию современной спортивной инфраструктуры, доступной для каждого ребенка и семьи», - сказал он.