Янукович наградил украинских паралимпийцев

Президент Украины Виктор Янукович отметил государственными наградами призеров XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Так, В.Янукович наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича.

Орденом "За заслуги" I степени награждены серебряные призеры Паралимпийских игр по футболу Денис Пономарев, Виталий Трушев и Анатолий Шевчик.

Орденом "За заслуги" II степени награждены серебряная и бронзовая призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Оксана Ботурчук, трехкратный чемпион и бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию Максим Веракса, двукратный серебряный призер и бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию Дмитрий Виноградец, серебряный призер Паралимпийских игр по футболу Александр Девлиш, серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию Анна Елисаветская, чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Оксана Зубковская, серебряный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Василий Лещинский, двукратный чемпион и двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Роман Павлик, серебряный призер Паралимпийских игр по футболу Константин Симашко, чемпион и бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию Алексей Федина, серебряный призер Паралимпийских игр по футболу Иван Шкварло.

Орденом "За заслуги" III степени награждены двукратный чемпион и двукратный серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию Евгений Богодайко, чемпион Паралимпийских игр по плаванию Геннадий Бойко, серебряный призер Паралимпийских игр по футболу Алексей Гетун, чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Андрей Головца, бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию Александра Головко, серебряный призер Паралимпийских игр по фехтованию на колясках Антон Дацко, двукратный чемпион Паралимпийских игр по велосипедному спорту Егор Дементьев, серебряный призер Паралимпийских игр по футболу Иван Доцент, чемпион Паралимпийских игр по плаванию Дмитрий Залевский, серебряный призер Паралимпийских игр по футболу Евгений Зиновьев, чемпион и бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Руслан Катышев, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр по плаванию Сергей Клипперт, чемпион Паралимпийских игр по пулевой стрельбе Василий Ковальчук, бронзовый призер Паралимпийских игр по гребле академической Владимир Козлов, чемпион Паралимпийских игр по дзюдо Александр Косинов, чемпионка Паралимпийских игр по гребле академической Алла Лысенко, бронзовый призер Паралимпийских игр по гребле академической Екатерина Морозова, чемпион Паралимпийских игр по плаванию Эскендер Мустафаев, серебряный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Алексей Пашков, чемпионка и серебряный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Мария Помазан, бронзовый призер Паралимпийских игр по настольному теннису Михаил Попов, трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию Наталья Прологаева, бронзовый призер Паралимпийских игр по гребле академической Денис Соболь, чемпион Паралимпийских игр по дзюдо Дмитрий Соловей, бронзовый призер Паралимпийских игр по гребле академической Андрей Стельмах, чемпион Паралимпийских игр по дзюдо Давид Хорава, чемпионка и серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию Оксана Хруль, двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Юрий Царук, чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Кристина Юрченко.

Кроме того, паралимпийцы получили ордена "За мужество" разных степеней, ордена княгини Ольги разных степеней.

Орденами и медалями награждены также тренеры и спортивные функционеры, которые способствовали победе украинских спортсменов на Паралимпийских игр в Лондоне.

Также Президент присвоил тренерам и врачам сборной команды Украины почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный врач Украины".