В Украине завтра сохранится сухая и теплая погода
13:51, 17 сентября 2012Страна
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В Крыму 13-18°
Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе гидрометцентра, 18 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°, в Крыму 13-18°; днем 18-23°, в южной части и на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
В столице без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.
17 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре возле Киева 18°.
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