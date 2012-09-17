В Украине завтра сохранится сухая и теплая погода

Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гидрометцентра, 18 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12°, в Крыму 13-18°; днем 18-23°, в южной части и на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

В столице без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

17 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре возле Киева 18°.