В "докторской" колбасе - жир и крахмал

Даже самая дорогая колбаса может содержать в себе запрещенные и вредные ингредиенты.

Исследование специалистов центра независимых экспертиз "Тест" обнаружило, что в "докторской" колбасе отечественных производителей до 10% состава продукта вообще невозможно идентифицировать, узнали журналисты.

Постоянными ингредиентами колбасы является крахмал, красители, сгустители и другие синтетические добавки. Для того, чтобы сэкономить на мясе, производители добавляют жир, растительный белок, гидролизат свиной кожи, клетчатку и др.

Уже привычно в состав колбасы входит вроде бы безвредная соя. Но даже в самых дорогих колбасах находят генно-модифицированную сою, которая запрещена в Украине, хотя производители не указывают это на этикетке.

"Колбаса высшего сорта якобы не содержит сою, но даже осенью у нас было 15 образцов колбасных изделий разных производителей и из них 30% содержали ген ликтина", – предупреждает специалист.

Чтобы избрать качественную "докторскую" колбасу, украинцам рекомендуют внимательно изучать маркировку: на упаковке должен стоять номер госстандарта ГОСТУ 4436:2005, перечень ингредиентов должен быть коротким, а название не может содержать лишних слов.

korzonews.info