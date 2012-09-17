Киевляне получат помощь к Дню людей преклонного возраста

По случаю Международного дня людей преклонного возраста и Дня ветерана социально незащищенные киевляне получат одноразовую адресную материальную помощь от городской власти. Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Всего материальную помощь получит 351 тысяча киевлян.

Распоряжением предусмотрено предоставление одноразовой адресной материальной помощи членам семей погибших в Афганистане в размере 500 грн.

Материальную помощь в размере 300 грн получат малообеспеченные и многодетные семьи, опекуны или попечители, получатели пенсионных выплат на детей сирот, семей военнослужащих, погибших или умерших в мирное время во время прохождения срочной службы и ветераны подпольно-партизанского движения.

200 грн выплатят инвалидам с детства и детям с инвалидностью, малообеспеченным, проживающим вместе с инвалидами І или ІІ группы в результате психического расстройства, а также инвалидам І группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1 тыс. 400 грн. Также материальная помощь будет оказываться на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Так, лица с инвалидностью ІІ группы, неработающие инвалиды ІІІ группы и неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 1 тыс. 400 грн, и работающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн, получат 100 грн материальной помощи. Такую же сумму выплатят матерям на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, одиноким матерям, лицам, которые получают компенсации за оказание социальных услуг и которые ухаживают за инвалидами І группы или престарелыми, достигшими 80-летнего возраста. Также материальную помощь в размере 100 грн получат родители, усыновившие ребенка.

По информации Главного управления труда и социальной защиты населения, получение адресной помощи будет осуществляться в порядке выплаты пенсий и денежной помощи через текущие банковские счета пенсионеров и получателей пенсий, а также в почтовых отделениях.