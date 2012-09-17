Психологи рекомендуют родителям развивать в детях коллективизм

Психологи рекомендуют родителям развивать в детях чувство коллективизма при помощи ролевых игр.

Как заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор подготовительной школы "Лелека" Наталья Томашевская, позитивным опытом общения с детьми является театрализованная игра, в которой ребенок перевоплощается в любого персонажа и может раскрыть перед взрослым всю свою сущность, мысли, чувства, переживания гораздо больше, нежели он будет отвечать на поставленные вопросы.

"Если ребенок не ходит в детский сад, ему труднее потом привыкать к коллективу, а в ролевой игре он учится жить в команде, ее проблемами и радостями", - отметила Н.Томашевская.

Продолжая тему, детский психолог Ксения Французова подчеркнула, что не столь важным является количество свободного времени, отданного взрослым ребенку, сколько качество общения с ним. "Через игру дети познают мир, через игру можно познать, чем ребенок интересуется. Главное - включить свою фантазию и больше доверять своим детям", - сказала К.Французова.

В качестве примера для оптимального и полезного времяпрепровождения с малышами психологи назвали серию игр Лайт Спрайтс от компании "Дрим Мейкерс". По их мнению, эта игра позволяет соединить в сознании ребенка мир высоких технологий с миром людей, стать своеобразным мостиком между родителями и ребенком. "При помощи этих кукол и участия в игре взрослых ребенок сможет научиться строить свои отношения с ровесниками, мечтать, дружить и общаться, а также ярче воспринимать мир и делиться впечатлениями и со взрослыми, и с одногодками", - подчеркнули психологи.