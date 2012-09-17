Стало известно, когда в Украину придет бабье лето

В последние пять дней сентября в Украину придет бабье лето.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«В последнюю пятидневку сентября в Украине будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем – 18-24. Это несколько выше нормы для этого периода. Можно отметить, что, возможно, эта последняя пятидневка будет уже напоминать нам бабье лето после несколько дождливой, немного прохладной погоды», - сказал А.Прокопенко.

Он отметил, что прогнозировать, сколько продлится бабье лето, невозможно, но отметил, что в период с 26 по 30 сентября в Украине будет господствовать антициклон и осадки не ожидаются.