Крем от морщин вызывает гибель клеток кожи

Исследование канадских ученых показало, что кремы от морщин и некоторые другие косметические средства содержат вещество, провоцирующее патологические процессы в клетках кожи. Химическое соединение со сложным названием 2-диметиламиноэтанол (DMAE) входит в состав большинства косметических кремов, губных помад, шампуней, мыла и детских лосьонов. Под его воздействием происходит расширение внутриклеточных полостей – вакуолей, что способствует увеличению размеров клеток кожных покровов (фибропластов) и разглаживанию морщин и складок кожи.

Группа исследователей из Университета Лаваля (Квебек, Канада) под руководством доктора Франсуа Марсо провела глобальное исследование эффекта DMAE и пришла к выводу, что увеличением размеров фибропластов его действие не ограничивается. Учеными было зафиксировано резкое замедление обмена веществ (метаболизма) и процесса деления клеток, а затем и отмирание значительной их части. В течение 24 часов после нанесения этого вещества на кожу погибло до 25% клеток.

Доктор Марсо отметил, что многие химические соединения, применяемые в производстве косметических средств, подобно лекарствам способны всасываться в кровь, циркулировать по кровеносной системе и накапливаться в клетках различных тканей организма, в том числе в печени. «Мы не утверждаем, что DMAE вреден для потребителей, однако полученные нами данные показывают, что настало время всерьез разобраться в его свойствах», - подытожил он.

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