С 19 сентября в Украине ожидаются дожди

Со среды, 19 сентября, в Украине ожидаются дожди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он сообщил, что на сегодняшний день погоду в Украине определяет антициклон, и потому на протяжении ближайших двух дней осадков не ожидается. Температура днем будет составлять 18-23°, а на юге и Закарпатье – до 26°.

19 сентября с запада к Украине приблизится атмосферный фронт, который обусловит кратковременные дожди и грозы, в первую очередь в Волынской, Львовской областях и в Карпатском регионе. На остальной территории еще будет господствовать антициклон, который медленно будет двигаться в восточном направлении. Температура воздуха ночью будет 10-15° тепла, днем – 22-27° тепла, добавил А.Прокопенко.

Он отметил, что 20 сентября в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах сильные дожди. Температура ночью - 9-15° тепла, днем – 20-26°. При этом в западных областях ощутимо похолодает - до 13-18° днем.

По словам А.Прокопенко 21-22 сентября в большинстве областей Украины также ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 5-13°, днем – 13-19°. На Востоке, Приазовье и в Крыму в эти дни днем будет 17-22° тепла.