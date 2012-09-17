Янукович сегодня встретится с паралимпийцами
09:30, 17 сентября 2012Страна
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Победителями и призерами
Президент Украины Виктор Янукович сегодня проведет встречу с победителями и призерами XVI летних Паралимпийских игр и их тренерами.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства
Как сообщал УНИАН, украинская паралимпийская сборная в общем зачете на Играх в Лондоне 2012 года заняла четвертое место и завоевала рекордное количество наград – 84: 32 золотые медали, 24 серебряные и 28 бронзовых.
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