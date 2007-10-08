Как стать счастливым на работе

Чтобы на работе чувствовать себя счастливым, хорошо бы найти род деятельности, который вам по душе.

Это не всегда легко, но иногда люди чувствуют себя несчастными, даже если заняты любимым делом. Лучший способ поднять себе настроение, советует The Times, - это врубить на полную громкость песню "Аббы" Super Trouper и минут пять потанцевать.

Но если ваши сослуживцы эту группу не любят, попробуйте следующее:

- Смотрите на вещи шире. То, что происходит с вами в рабочее время, – важная, но далеко не единственная часть вашей жизни. Старайтесь вспоминать обо всем хорошем, что есть в других сферах вашей жизни.

- Осознайте, что счастье достижимо. Чтобы превратить потенциальную возможность счастья в реальный факт, для начала нужно осознать, что такая возможность существует.

- Взгляните на происходящее под иным углом. Если вас замучила монотонная рутина, охватите взглядом общую картину и напомните себе, почему вы выбрали именно эту работу – например, что вы разделяете цель вашей организации, которая борется с бедностью, или что опыт, приобретенный в этой фирме, поможет вам устроиться на должность, о которой вы мечтаете. И наоборот, если именно общая картина вас удручает – сосредоточтесь на конкретных заданиях, которые вам хорошо даются.

- Окружайте себя счастливыми людьми... даже если для этого вам потребуется что-то для них сделать, люди позитивно реагируют на то, что вы им помогаете, а счастье окружения заразительно.

- От нытиков, напротив, надо держаться подальше: тогда как позитивно настроенные люди не дают вам унывать, коллеги, которые жалуются с утра до ночи, непременно заставляют вас скиснуть.

- Примиритесь с реальностью. Фокусируйте внимание на благоприятных возможностях, которые создаст перемена в вашей жизни, вместо того, чтобы думать исключительно о ее непосредственных негативных последствиях.

- Выкладывайтесь по максимуму. Если вы знаете, что делаете свою работу так хорошо, как только можете, это иногда вселяет чувство удовлетворенности.

- Правильно рассчитывайте свои силы. От переутомления и стресса часто развивается чувство навязчивой тревоги и недовольство жизнью. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас хватало времени для себя: для фитнеса, для семьи, для общения с друзьями, для отдыха.

- Передохните. Если вас все достало, нужно ненадолго вырваться из среды, где вам плохо. Сходите прогуляйтесь в одиночестве или пригласите коллегу на чашечку кофе.

- Если на работе вам что-то портит жизнь, не ждите, пока проблему решит кто-то другой – устраните ее сами.

- Будьте честны с собой: может быть, вы несчастны оттого, что работа вам не подходит? Если вы сделали все, что могли, чтобы поднять себе настроение, но все равно на работе у вас на душе кошки скребут, то, должно быть, пора подыскать что-нибудь новенькое.

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