Диагностика организма по морщинам

Оказывается, о скрытых болезнях внутренних органов нам многое могут рассказать морщины

Рассказывает доктор фармацевтических наук Наиля Насыбуллина:

– Лицо в морщинах не обязательно свидетельствует о тяжелой жизни. Часть морщинок передается нам по наследству. Например, если у отца был крупный нос – получай с возрастом его морщины или второй подбородок. Бывают морщинки, связанные исключительно с особенностями нашего характера. Может, и тяжелых испытаний на долю человека не выпало, и со здоровьем все в порядке, а он так бурно реагирует на все бытовые мелочи и незначительные проблемы, что все его лицо буквально усеяно мелкими морщинками.

Но бывают совсем другие морщины, предупреждающие о том, что у человека наблюдаются те или иные проблемы со здоровьем. Кто предупрежден – тот вооружен. Для удобства «чтения» разделим лицо на области.

На лице

1. Вялая и обвислая кожа на скулах свидетельствует о проблемах с мочевым пузырем.

2. Слегка припухший подбородок – значит, почки работают на износ.

3. Множественные морщины на скулах свидетельствуют о сниженной функции желудка и поджелудочной железы.

4. Поперечная морщина на подбородке может быть признаком застойных явлений на уровне печени или малого таза.

5. Если кожа на скулах напоминает прозрачную пленку, то необходимо проверить состояние печени.

6. Если часто немеет подбородок, стоит посетить кардиолога и сделать электрокардиограмму, так как возможны проблемы с сердцем.

Носогубные складки

1. Припухлость и изменение формы носа и появление лилового оттенка говорят о заболевании легких и толстого кишечника.

2. Глубокие симметричные морщины с обеих сторон носа говорят о дисфункции желудочно-кишечного тракта.

3. Если носогубная складка продолжается до подбородка, это означает проблемы с пищеварением – гастрит с повышенной кислотностью, начинающаяся язва желудка или двенадцатиперстной кишки, колит.

4. Вертикальные неглубокие морщинки над верхней губой говорят о гинекологических заболеваниях.

5. Вертикальные морщины от уголков рта вниз предупреждают о возможном гастрите с пониженной секреторной функцией и предрасположенности к заболеваниям поджелудочной железы.

6.Если покрыта бороздками область вокруг рта и сам рот, значит, есть спазмы и в толстом кишечнике.

7. Белый кантик вокруг рта обращает внимание на неполадки в сердце.

8. Трещинки в уголках рта говорят о нарушении водно-солевого обмена, а может быть, и о гидронефрите – нарушении выведения жидкости почками.

На лбу и вокруг глаз

1. Если над переносицей образуется множество крестообразных морщин, не исключено заболевание позвоночника. А поперечная морщина говорит о проблеме именно в шейно-затылочной зоне – часто это остеохондроз.

2. Если горизонтальные морщины прорезают лоб над переносицей – это распространенный признак склонности к мигрени.

3. Глубокая вертикальная бороздка между бровями подсказывает ее обладателю, что его организму явно не хватает кислорода и движения на свежем воздухе.

4. Вертикальная складка между бровями справа указывает на поврежденную печень и желчный пузырь. Если же морщина смещена влево – это первый признак проблем с селезенкой.

5. Вертикальная морщина посередине лба на уровне переносицы говорит о проблемах желудка.

6. Морщины под глазами в форме полумесяца – «проекция» возможных проблем с мочевым пузырем.

7. Припухлость верхних век говорит о том, что не все хорошо с почками.

8. Мешки под глазами указывают на непорядок с сердцем.

Конечно, чтобы избавиться от этих дефектов, надо прежде всего лечить болезнь. Но если ваши морщины всё же чисто косметического характера, распрощаться с ними можно с помощью простых упражнений лицевой йоги.

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