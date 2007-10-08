Продукты в вакуумной упаковке - смертельно вредны

Вакуумная упаковка, призванная сохранить продукты в максимально свежем виде в окружении, лишенном кислорода, является прекрасной средой для размножения опасных бактерий, которые убивают до четверти пациентов, заражающихся ими.

Согласно данным нового исследования, микроорганизм под названием Listeria monocytogens, способен расти даже в холодных условиях пищевых рефрижераторов. Продуктами, в которых может завестись опасный микроб, являются молоко, мороженное, мягкие сыры типа бри или камамбера, мясо и мясные полуфабрикаты, сырые овощи, сырая или готовая птица, сырая или копченная рыба.

Технический университет Дании провел лабораторные опыты, в которых было определено, что в отсутствие кислорода бактерия становится в 14 раз агрессивнее. В норме, бактерия живет в кишечнике, в котором нет кислорода, поэтому попадая в схожие бескислородные условия она также становится более агрессивна. В дальнейшем ученые планируют изучить геном бактерии и в особенности те гены, которые отвечают за агрессивность бактерии, что поможет в дальнейшем эффективно бороться с ней.

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