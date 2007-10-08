Американские эксперты сделали вывод, что женщины-курильщицы в большинстве своем работают хуже своих некурящих коллег. По их мнению, курение - это характерный признак того, что у человека не все в порядке.

Проверив влияние курения на женщин-военнослужащих, ученые установили, что курильщицы работают хуже, прогуливают чаще, их также чаще понижают в должности и чаще выгоняют с военной службы.

Работодатели считают, что механизм снижения производительности заключен в следующем. Если сотрудник решил покурить, продолжать работать уже невозможно. Но для более веселого времяпровождения во время курения нужен спутник, а еще лучше - не один. Поиски, путь к курилке, собственно сам процесс курения – все это рабочее время. А иногда еще нужно найти зажигалку, купить или "стрельнуть" сигареты, запить кофе. Это прибавляет еще пару минут.

В некоторых странах компании отказываются выплачивать деньги за посиделки в курилке, и поощряет премиями некурящих.

http://mosmedclinic.ru/