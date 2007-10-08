В Харькове резко увеличилось количество подкидышей

За последние четыре дня в Харькове было найдено два малыша-подкидыша. Органы правопорядка уже устали просить мам брошенных детей писать отказы от них, чтобы другие люди имели возможность усыновить новорожденных.

Одного малыша нашли на той неделе во Фрунзенском районе Харькова. Мальчик был закутан в одеяло и спал на пороге подъезда многоэтажки, которая находится на Салтовском шоссе. Рядом с ребенком нашли пакет, в котором лежала икона с Николаем Угодником, бутылочка с молоком и подгузник. Там же люди обнаружили и записку от мамы малыша: "Прости меня, сыночек... Я больше не могу вырастить тебя... И вы простите меня все. Прошу вас, отдайте его в хорошие руки".

Мать ребенка, очевидно, зашла через черный вход, который есть в доме. Она, видимо, подкараулила, когда консьержка отойдет, и воспользовавшись удобным моментом оставила мальчика на полу. Новорожденного нашла жительница многоэтажки, когда спустилась вниз проверить почту. Вместе с вахтершей женщина вызвала скорую помощь и милицию.

"Я думаю, что пока здесь разбирались с малышом, его мать была где-то неподалеку и со стороны за всем наблюдала. Мне кажется, она действительно бросила ребенка от безысходности, ведь малыш был достаточно ухожен, нормально одет. Хотя ее, конечно, это не оправдывает", – высказала свое мнение консьержка Лариса Курманова.

Найденный мальчик на данный момент закреплен за 17-м отделением городской больницы Харькова. Врачи утверждают, что малыш абсолютно здоров, хотя немного добавить веса ему бы не помешало. Так же было установлено, что ребенку около двух месяцев.

Второго подкидыша нашли в более плохих условиях. Спустя четыре дня после этого случая был обнаружен еще один малыш, лежавший в хозяйственной сумке между гаражами по улице Кривомазова в Октябрьском районе. Младенцу едва исполнился день от роду, как от него уже успела отказаться мать. Врачи отметили тот факт, что скорее всего ребенка рожали в домашних условиях, так как пуповина была перерезана непрофессионально.

Сотрудники больницы, где оказался малыш, назвали мальчика Виктором, мол, чтобы рос победителем. Мам брошенных детей правоохранительные органы еще не нашли. "Их разыскивают не для того, чтоб наказать – к сожалению, им за это ничего не будет, ведь они малышей не убили. Но пускай хотя бы напишут отказ от детей – вдруг их кто-то усыновить захочет. Бросают детей довольно часто, но чтобы сразу двоих подкидышей нашли за 4 дня – это слишком", – рассказала Лариса Волкова, начальник ЦОС УМВД в Харьковской области.

"Это вообще дикий случай. К нам со всей области за три года привезли четверых подкидышей, а тут двое за несколько дней! Обычно женщины оставляют детей в роддомах – это тоже плохо, но все же лучше, чем подбрасывать. Ведь мало ли что может случиться. Часто подкидыши умирают, еще до того, как их найдут", – отметил врач Харьковского областного дома ребенка №3 Константин Землянский.

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