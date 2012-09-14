Введут ли специальные программы для лечения ВИЛ, ТБ и гепатита?

Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым утвердить специальные программы по лечению ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

Он встретился с представителями общественных организаций и принял их обращение к главе государства относительно обеспечения в государственном бюджете на 2013 год средств на нужды больных ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, гепатитом. Активисты организаций просят предусмотреть в госбюджете на 2013 год средства на лечение всех украинцев, больных туберкулезом, гепатитами и ВИЧ/СПИДом, в размере 1 млрд грн, а именно: 399840 тыс. грн на лечение ВИЧ/СПИДа; 296160 тыс. грн на закупку медикаментов для лечения туберкулеза; 304000 тыс. грн на противодействие вирусным гепатитам. Общественные активисты утверждают, что указанная сумма даст шанс выжить 106 тыс. 740 больным украинцам.

Ю.Павленко сообщил, что обращение будет оперативно проработано и передано на рассмотрение Президенту.

Он также отметил неизменность позиции главы государства относительно необходимости полного финансирования программ по ВиЧ/СПИД и обеспечение всех нужд больных туберкулезом и гепатитом.

Президент всегда опекался проблемами больных украинцев, напомнил Ю.Павленко.

Он сообщил общественным активистам, что в ближайшее время В.Янукович выразит позицию относительно проблем, поднятых авторами обращения.

Кроме того, Ю.Павленко напомнил, что уже действует поручение Президента относительно обеспечения лекарствами всех ВИЧ-позитивных украинцев.