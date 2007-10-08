Трехлетний ребенок прожил в джунглях 11 дней

Трехлетний бразилец потерялся в диких джунглях Амазонки, где провел одиннадцать дней.

Необычный случай был зафиксирован в штате Амазонас вблизи города Караурай. Трехлетний мальчик Нельсон Оливейра Лима пошел на прогулку и не вернулся. Через несколько дней поисков ребенка нашел двоюродный брат. Малыш оказался в трех километрах от того места, где его видели в последний раз. Руки и ноги мальчика были исколоты колючками, отцепившимися от диких растений. После возвращения в деревню ребенок попросил воды. Его организм оказался сильно обезвожен. Нельсона осмотрели в больнице и отпустили домой. "В наших джунглях много ягуаров, хищных птиц и змей. Но ангел-хранитель и Бог защитили моего сына", – сказала мать малыша.

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