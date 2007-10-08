Европа стареет: пожилых людей становится больше

В странах-членах Евросоюза насчитывается больше пожилых людей, чем детей, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

Согласно обнародованным им данным, в составе населения ЕС доля детей в возрасте младше 14 лет составляет лишь 16,2%, а пожилых людей в возрасте 65 лет и более - 16,6%.

За последние 25 лет общая численность молодых людей в государствах ЕС сократилась на 23 миллиона (21%, из которых на 10% только за последнее десятилетие).

По данным Eurostat, среди стран ЕС самое "старое" население - в Италии, где каждому пятому жителю - больше 65 лет, а доля молодых людей составляет всего 14,2%.

Самое молодое население имеет Ирландия, его доля там составляет 20,7%. Несмотря на эти показатели, общая численность населения ЕС, достигающая сегодня почти 500 миллионов человек, за последние 27 лет увеличилось на 8,2%.

В Eurostat объясняют это, в первую очередь, приростом населения за счет притока иммигрантов. Только в прошлом году выходцы из третьих стран обеспечили 75% демографического роста в целом по ЕС.

Из членов этой региональной организации только во Франции и Нидерландах показатель естественного прироста населения превышает показатель его пополнения за счет мигрантов.

Согласно приведенным Eurostat данным, в целом по ЕС каждые 30 секунд регистрируется один развод. В период с 1980 по 2005 годы количество зарегистрированных браков сократилось в Европе на 22,3%, а разводов, напротив, возросло на 55%.

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