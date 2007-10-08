Украинцы худеют бешеными темпами

Чтобы быть успешным и привлекательным, надо стать стройным — считают теперь и в Украине. Старательнее всех сбрасывают лишние кило в фитнес-центрах те, для кого пик карьеры еще впереди. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине 7% мужчин и 19% женщин страдают от ожирения. По данным же проведенного в школах обследования 13-летних учащихся, избыточный вес имеют 5% мальчиков и 3% девочек.

"Что бы там ни говорили, но люди всегда оценивают друг друга в первую очередь глазами, — говорит Александр Комаров, старший тренер фитнес-клуба Strong. — Не думаю, что кому-то приятно иметь дело с похожим на опавшую грушу человеком. Пивной живот и огромная попа — отнюдь не показатель успешности".

По словам Комарова, к ним в зал ходит много менеджеров среднего звена. Накачивать мускулы они не собираются, их задача — постоянно поддерживать себя в хорошей форме, быть подтянутым и спортивно выглядеть. "Это всегда плюс для карьеры", — резюмирует он.

Согласно опросу Исследовательского центра SuperJob.ua, проведенному в августе этого года, 34 % украинцев считают, что лишний вес мешает делать карьеру.

Сейчас в украинской столице официально зарегистрированы порядка 120-ти физкультурно-оздоровительных предприятий разного уровня. И ни один зал, независимо от ценовой категории, не пустует, а специалисты утверждают, что отечественный фитнес-рынок, объем которого оценивают приблизительно в $ 150 млн, пока далек от насыщения.

Если в Москве, по данным консалтинг-бюро Фитнес от А до Я, 5% жителей регулярно покупают абонементы для занятий в тренажерном зале, а в Стокгольме так и все 33%, то в Киеве таких фанатов собственного здоровья и стройности только 0,5%.

Однако, постепенно в сознание жителей крупных городов внедряется мысль, что регулярное посещение фитнес-клубов — не просто мода, а острая необходимость.

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