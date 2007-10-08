В шаурме - кишечная палочка

В большинстве лабораторных исследований салатных наполнителей для шаурмы в Москве была выявлена кишечная палочка. Об этом сообщил руководитель российского Роспотребнадзора по Москве Николай Филатов.

Филатов сказал: "В 70% лабораторных исследований салатных наполнителях для шаурмы была выявлена кишечная палочка".

"То есть люди, покупающие эту пищу, едят фекалии", - считает главный санитарный врач Москвы. Он призвал москвичей и гостей столицы отказаться от такой пищи, тогда "продавцы сами уйдут, так как эту пищу никто не будет покупать, и они разорятся".

Напомним, что больше года назад в Москве вышло постановление, подписанное руководителем департамента потребительского рынка и услуг Владимиром Малышковым и самим Николаем Филатовым, которое запрещало продажу шаурмы в мелкорозничной сети, в том числе из-за нарушений санитарных норм.

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