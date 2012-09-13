Завтра в Украине будет теплая и сухая погода
15:17, 13 сентября 2012Страна
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В столице без осадков
Завтра в Украине будет теплая и сухая погода.
Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 14 сентября небольшая облачность (в западных областях переменчивая). Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей 15-18°; днем 22-27°, в Закарпатье и юге до 29°, на крайней западне 18-23°, в горных районах страны 16-21°.
В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.
В столице без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 17°.
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