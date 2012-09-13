Только 32 народных депутата из 450 оказали помощь больным туберкулезом, гепатитом и ВИЧ

Из 450 народных депутатов Украины шестого созыва только 32 отозвались на призыв общественности оказать материальную помощь больным туберкулезом, гепатитом и ВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом организаторы акции «Депутат-альтруист» - представители общественных организаций, которые занимаются проблемами пациентов с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом, сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В ходе акции они обратились лично к каждому народному депутату Украины с просьбой передать средства на лечение смертельно больным украинцам. По словам участников мероприятия, они надеялись, что во время предвыборной кампании депутаты прислушаются к своим избирателям.

«Но из 450 депутатов только 32 оказались альтруистами. Остальные на сегодняшний день, как мы пишем на официальных ресурсах нашей информационной кампании, считаются «пофигистами» - это люди, которые проигнорировали просьбу своих избирателей помочь им в элементарном, – выжить», - заявил представитель ГО.

Списки народных депутатов, которые поддержали и проигнорировали акцию, обнародованы на сайтах, посвященных общественной кампании «Депутат-альтруист». На одном из сайтов в режиме он-лайн отслеживалась реакция депутатов на обращение пациентов.

По словам ВИЧ-положительного пациента Дмитрия Шерембея, в Украине проживает свыше 4,5 миллионов людей, больных ВИЧ, туберкулезом или гепатитом. «Почти каждый десятый украинец поражен этими смертельными болезнями. У этих людей простая банальная мечта – выжить. Сегодня депутаты спешат в Верховную Раду, обещая много хорошего для людей. Мы обратились к ним в начале лета: дайте нам возможность в следующем году прожить до конца 2013 года. Больше ничего мы не хотим от них. Мы хотели, чтобы все депутаты отказались от средств на свой отдых на курортах. Только один миллиард гривен, - если бы депутаты отказались от своего содержания, остановил бы три эпидемии в этой стране. Тогда в следующем году не умрет сто тысяч людей. Это абсолютно нормальный человеческий шаг», - отметил Д.Шерембей.

Иметь больного, который умер от туберкулеза, Нина Олийнык подчеркнула, что каждый год в Украине 12 тыс. людей инфицируются туберкулезом. «Это очень опасная болезнь. Достаточно одного больного человека в маршрутке, чтобы все остальные пассажиры подверглись риску инфицирования. Поэтому через несколько лет может не быть людей, которые бы голосовали за депутатов», - заметила Н.Олийнык.

По ее словам, народные депутаты получают на лечение свыше 3 млрд грн в год. Н.Олийнык призвала их выделить 297 млн. на лечение больных туберкулезом. «Это поможет остановить этот вирус, эту смерть. Поскольку туберкулез опасен тем, что может уничтожить всю нацию, это вирус, который может быть возле каждого из нас. Больные туберкулезом не ограничены в своих действиях, они свободно ходят по улицам, магазинам», - отметила Н.Олийнык.

Участники пресс-конференции также отмечали, что на лечение больных ВИЧ, туберкулез и гепатит в госбюджете на 2013 год необходимо предусмотреть 1 млрд грн. Смертельно больные пациенты обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой поручить правительству предусмотреть эти средства в проекте госбюджета.

Справка УНИАН. В Украине сегодня 4 млн. 184 тысячи лиц, или 9,5% населения инфицированы ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами.

234 тыс. 832 украинцев живут с ВИЧ-инфекцией. Ежедневно ВИЧ-инфекция поражает 58 украинцев.

449 тыс. 201 украинец больной активным туберкулезом. Ежегодно от этой болезни умирают 12 тыс. лиц. Ежедневно в Украине туберкулез поражает 102 чел.

3,5 млн. украинцев инфицированы гепатитами.

За 20 лет в Украине от этих болезней умерли 369 тыс. 780 лиц.