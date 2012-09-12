Дети в Украине не защищены от всех форм насилия

Дети в Украине не защищены от всех форм физического и психологического насилия, небрежной заботы, грубого обращения, эксплуатации, в том числе сексуальной.

Такие выводы делает Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали, ссылаясь на данные опроса, который проводился на сайте ведомства с марта по сентябрь 2012 года. Информация обнародована на сайте комиссии.

На вопрос, принимаются ли в Украине необходимые законодательные, административные, социальные и просветительские меры с целью защиты детей от всех форм физического и психологического насилия, небрежной заботы или грубого обращения, эксплуатации, в т.ч. сексуальной, только 17% ответили - “да”, 82% - “нет”, а 1% – “не задумывался”.

Также 91% опрошенных считают, что в Украине дети не защищены от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального растления, склонения или принуждения к любой незаконной сексуальной деятельности, использования в порнографии, проституции, другой незаконной сексуальной практике. Всего 6% считают, что дети защищены, а 3% над этим не задумывались.

Подавляющее большинство респондентов - 90% - считают, что государство недостаточно содействует распространению через СМИ информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях.

В то же время 65% опрошенных считают, что семьей и образовательными заведениями не обеспечивается подготовка ребенка к сознательной жизни в мире, терпимости, равноправию мужчин и женщин, народов, этнических и национальных сообществ, религиозных групп, заботливому отношению к окружающей природе. Только 30% считают, что обеспечивается, 5% опрошенных над этим не задумывались.