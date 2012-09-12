Погода в Украине: лето продолжается

13 сентября на территории Украины ожидается сухая погода, лишь в западных областях во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, в восточных областях, Карпатах и степной части Крыма местами 4-6° тепла; днем 22-27°, на Закарпатье - 28-32°, в горных районах страны 14-19°.

В Киеве и области - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 22-27°. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 25-27°.

12 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 18-22°, в Днепре в районе Киева 17°.