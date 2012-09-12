Украинцы заросли жиром

Каждые 5 лет вес среднестатистического украинца увеличивается на 2-3 кг. Об этом рассказал Владимир Пантив, завотделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского НПЦ эндокринной хирургии Минздрава.

Сегодня каждый третий житель страны имеет избыточную массу тела. 1 млн. 200 тыс. украинцев больны сахарным диабетом, а еще 3-4 млн. уже имеют это заболевание, но еще не знают о нем.

Специалист подчеркнул, что состояние здоровья на 80% зависит от самого человека. А в Украине нет культа здоровья. При этом своевременная диагностика во многом определяет успех в лечении хронических неинфекционных заболеваний.

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