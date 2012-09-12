В 2013 году помощь при рождении ребенка увеличится на 9%

В следующем году размер помощи при рождении ребенка будет увеличен почти на 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Почти на 9% увеличится помощь при рождении ребенка», - сказал Н.Азаров.

Он объяснил, что при рождении первого ребенка родителям будет выплачиваться помощь в размере 29,8 тыс грн (увеличено по сравнению с существующим показателем на 2,4 тыс грн), на второго ребенка – 59,7 тыс грн (увеличено на 4,8 тыс грн), на третьего и следующего ребенка – 119,4 тыс грн (увеличено на 9,5 тыс грн).

Также Н.Азаров сообщил, что почти на 100 грн - до 1194 – будет увеличен максимальный размер помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Кроме того, размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, в среднем в течение 2013 года повысится, в зависимости от возраста ребенка, до 1 тыс 989 грн (увеличено на 158 грн) и 2 тыс 539 грн (на 257 грн).