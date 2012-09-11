С 16 сентября на телевидении, радио и в печатных СМИ полностью запрещается реклама табака

С 16 сентября на телевидении, радио и в печатных СМИ полностью будет запрещена реклама табака.

Именно с этого дня вступает в силу принятый парламентом Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий”.

Соответствующий закон был принят парламентом 22 сентября 2011 года.

Законом вносятся изменения в статью 22 Закона Украины "О рекламе". Предусмотрено, что реклама табачных изделий, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещается:

на радио и телевидении, в том числе при помощи кабельного, спутникового, ІР-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала;

в научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и юношества, изданиях для организации досуга и отдыха, спорта и других изданиях, в том числе во всех печатных средствах массовой информации;

средствами внутренней рекламы; на транспорте; при помощи мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий табачных изделий при условии, что на такие мероприятия допускаются лишь работники предприятий, которые имеют лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями или производство табачных изделий).

Также действует запрет на рекламу табака средствами внешней рекламы; в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера и развлекательных мероприятий, предназначенных для несовершеннолетних лиц; в сети Интернет, кроме веб-сайтов, предназначенных для совершеннолетних лиц, обязательным условием доступа к которым является предварительная идентификация возраста пользователей.

Закон определяет, что реклама любых товаров или услуг не должна содержать изображения табачных изделий или процесса курения табачных изделий.

Также распространяется запрет спонсорства табака на такие мероприятия: предоставление производителями табачных изделий или связанными с ними организациями финансовой или иной поддержки мероприятиям, деятельности, отдельным личностям или группам, в том числе политическим партиям или деятелям, спортсменам или спортивным командам, артистам или артистическим группам, учебным заведениям всех форм собственности; проведение информационных кампаний и мероприятий для населения, в том числе с целью профилактики курения среди молодежи, при прямой или косвенной финансовой поддержке производителей табачных изделий или связанных с ними организаций.

Закон устанавливает административную ответственность граждан и должностных лиц - рекламодателя и/или распространителя рекламы - за нарушение требований законодательства относительно запрещения рекламы и спонсорства табачных изделий (в зависимости от состава правонарушения на граждан может быть наложен штраф от 5 до 25 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы - от 100 до 350 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Закон определяет финансовые санкции для субъектов ведения хозяйства в случае нарушения ими запрета на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий (от 30 тысяч гривень до 50 тысяч гривень за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий).

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Литвин 24 февраля 2012 г. подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, которые давали новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины официально предлагал председателю парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении.

Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

9 ноября 2011 года пресс-служба ВР сообщила, что В.Литвин отложил подписание закона до устранения несогласованностей в тексте документа.

Однако в конце февраля 2012 года на сайте ВР появилась информация, что В.Литвин отправил данный закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.