У мужчин будут формировать ответственное отцовство

Эксперты подчеркивают важность формирования у украинских мужчин ответственного отношения к отцовству и семье.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Всеукраинской благотворительной акции "Всенародный День Отца", сказали представители общественных организаций, в т.ч. международных, и представители местных органов власти: президент МГО "Международный центр отцовства" Александр Марченко; президент альянса "Украина без сирот" Руслан Малюта; начальник службы по делам детей г. Киева Николай Кулеба и президент ассоциации "Эммануил" Стив Вебер.

Важность формирования соответствующего отношения мужчин к роли отца и мужчины (в понимании семейного положения) эксперты связывают с безопасностью страны и ее перспективным развитием.

А.Марченко напомнил, что благотворительная акция “День отца” проводится в Украине с 2006 года и инициирована общественностью, учитывая потребность украинского общества в возвращении к модели хорошего отца. Он отметил, что в 2008 году Министерство по делам семьи, молодежи и спорта в сотрудничестве с общественностью подготовило проект указа Президента Украины “О дне отца”, который был одобрен Гуманитарным правительственным комитетом при Кабинете министров Украины. В 2009 году Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного отцовства объявил третье воскресенье сентября Всенародным днем отца в Украине. При этом на государственном уровне соответствующий законодательный акт о Дне отца не утвержден.

Как отметил С.Вебер, который уже 20 лет проживает в Украине, является многодетным отцом и вырос в многодетной семье, здоровое общество зависит от того, насколько «здоровые» в нем семьи. “Мы нуждаемся в понимании, что такое “отец”, что такое “папа”. Если мы не понимаем этого, то у нас нет здоровой семьи, нет здорового общества. Если мы посмотрим на важнейшие проблемы общества, то увидим, что очень много проблем зависят от отца, от того, какая роль отца в обществе, в семье...“, - отметил он.

По словам С.Вебера, мужчина в семье должен показывать, что такое “отец”, что такое “мужчина” ежедневно, а не время от времени, то есть ежедневно уделять внимание своим детям, семье, жене, заботиться о них, понимать, дорожить ими и защищать их.

“Я поддерживаю, что День отца нужен в Украине. День отца обычно не решит всех проблем, но нам нужно поставить цель в обществе – если я отец, то я буду держать свою семью всеми силами до конца моей жизни”, - отметил С.Вебер.

По его убеждению, такой подход сформирует у представителей следующих поколений украинцев “здоровые” семьи и “здоровое” общество и государство.

По статистическим данным, которые привел Н.Кулеба, отец в украинской семье уделяет воспитанию собственного ребенка не больше 4 минут в день. “Это можно считать ничего вообще. Это можно только спросить: как дела, был ли ты в школе сегодня и пойди вынеси мусор...”, - отметил руководитель столичного профильного управления.

По его информации, лишь одного из 10 детей во время болезни досматривает отец, 9 из 10 – мать. Делать уроки детям помогает только треть папочек.

Согласно приведенной статистике, 75% детей, которые сейчас находятся в колониях, выросли в семьях без отца или где отец отсутствовал "эмоционально или духовно". Дети, которые растут без отца, также хуже учатся и имеют больше проблем в общении с людьми.

Н.Кулеба обратил внимание, что, согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Украине каждый второй брак заканчивается разводом. В 97% случаях после разводов дети остаются с мамами, а отцы забывают о своей обязанности и в дальнейшем заботиться о собственных детях. То есть отец в неполной семье занимается воспитанием ребенка лишь в 3% случаев, тогда как за рубежом этот процент составляет 15-20%.

“Мы считаем, что предоставление государственного статуса празднику День отца определит отношение самого государства к этой проблеме. Поскольку сегодня есть определенные процессуальные проблемы в продвижении указа президента к самому Президенту, чтобы он его подписал”, - подчеркнул А.Марченко.

Он сообщил, что общался с представителями Департамента семьи Минсоцполитики и, по их словам, разработана госпрограмма поддержки семьи до 2016 года, третьим пунктом которой предусмотрено утверждение праздника День отца на общегосударственном уровне.

“В плане на два года есть то, что в 2013 году будет разработан и принят проект указа и день (отца) будет иметь статус. И с 2014 года впервые есть планы у государства отпраздновать День отца на общегосударственном уровне”, - сказал представитель общественной организации.

А.Марченко также сообщил, что в этом году под эгидой МГО "Международный центр отцовства" мероприятия по случаю Дня отца 15 сентября состоятся в Сумах, Днепропетровске, Львове, Житомире и Киеве. В частности, в столице День отца будут отмечать в Мариинском парке с 11.00.