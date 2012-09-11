Завтра в Украине будет сухо и тепло

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, на юге северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 17°, в восточных областях местами 3-6° тепла; днем 21-26°, в Закарпатье до 28°; в горных районах ночью 4-9°, днем 13-18°.

В Киеве и области в среду - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 8-10°, днем 22-24°, по области - ночью 6-11°, днем 21-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 17°.