Кировоградщина: двое детей и их родители отравились грибами

В Александрии Кировоградской области отравилась дикорастущими грибами семья из четырех лиц, в том числе 9-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Кировоградской области, 8 сентября 37-летний отец вернулся из командировки в Житомирской области и привез грибы, похожие на белые. Чтобы “проверить грибы на ядовитость” мужчина с 28-летней женой сварили их с луком. Поскольку цвет лука не изменился, то супруги приготовили грибы, которые употребляла вся семья, включая детей.

Ночью женщине и детям стало плохо, их госпитализировали в Александрийскую центральную больницу. На следующий день на аналогичные симптомы пожаловался и мужчина. Теперь вся семья находится на лечении в реанимационном отделении. Их состояние средней степени тяжести.