АМК прекратил неправдивую рекламу препарата

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал компании «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» (г. Берлин, Германия) не допускать распространения неправдивых сведений во время рекламирования лекарственного средства «Эспумизан».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК Украины.

Реклама этого лекарственного средства содержала следующее утверждение: «Эспумизан – уникальный препарат из Германии». Как показало расследование, основное действующее вещество препарата – «симетикон» - также содержится в 12 других лекарственных средствах, которые влияют на систему пищеварения и метаболизм.

Следовательно, информация, которая содержалась в рекламе, является преувеличением потребительских свойств и характеристик препарата.

Компания «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» прекратила указанное нарушение, отметили в АМК.