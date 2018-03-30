Если ребенок не хочет кушать

Почти каждой болезни предшествует снижение или потеря аппетита. Это может быть последствием снижения кислотности желудочного сока, острого гастрита, стеноза желудка, инфекционных заболеваний из-за интоксикации организма, а также опухолей.

Стойкое снижение аппетита может обусловить боль во время еды, тошнота, сухость слизистой оболочки ротовой полости, из-за чего теряется ощущение вкуса и нарушается акт глотания. Язвы слизистой оболочки ротовой полости в случае стоматита приводят к отказу от пищи из-за сильной боли. Анорексия (патологическое снижение аппетита) проявляется отсутствием ощущения голода, тошнотой, полным отказом от пищи. Аппетит усиливается в случае язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Повышают аппетит путем раздражения вкусовых рецепторов языка. Для этого используют горечи, тмин, мяту перечную, корицу, гвоздику, имбирь, ваниль, мускатный орех, перец, горчицу.

Для увлажнения слизистой оболочки ротовой полости рекомендуют сосать кусочки лимона, кислые конфеты.

Определенную роль в лечении длительного снижения аппетита играет стимулирование функции желез слизевой оболочки пищеварительного канала. Для повышения аппетита ребенку дают кисломолочные продукты, кислые соки, квашеные и маринованные овощи, морковный сок.

В случае стоматита назначают полоскание ротовой полости отваром травы ромашки врачебной, шалфеи врачебной, коры дуба обычного, травы зверобоя обычного.

Улучшают аппетит экстракт элеутерококка колючего (аптечный препарат) - назначают по 15 - 20 капель 2 раза в день, и настойка женьшеня (аптечный препарат) - по 10 - 15 капель 3 раза в день. Их рекомендуют детям старшего возраста. Улучшает аппетит, стимулирует общий обмен веществ цветочная пыльца. Ее употребляют в течение 7 - 10 суток. Детям в возрасте от 3 до 5 лет назначают по 12 г в день, 6-12 лет - по 16 г, старшим 12 лет - до 20 г в день утром за 15 минут до завтрака. Лечение цветочной пыльцой эффективно и в случае исхудания ребенка.

Прекрасным средством для возобновления аппетита является настой травы полыни горького. Чайную ложку сырья залить 200 мл кипятка, настоять 30 мин. в закрытой посуде. Пить по 2 - 3 столовые ложки 3 раза в день за 20 мин. перед едой. Детям в возрасте от 2 до 5 лет дают по 1 чайной ложке 2 - 3 раза в день с медом.

Настойку травы полыни горького (1:5) на 70 % спирте этиловом назначают по 10- 15 капель с водой 3 раза в день за 30 мин. перед едой детям, старше 10 лет.

Для стимулирования аппетита рекомендуют такие сборы:

1. Трава полыни горького - 30 г

2. Трава тысячелистника обычного - 30 г

Столовую ложку смеси залить 200 мл кипятка, настоять 20 мин. Употреблять по 1 столовой ложке 3 - 4 раза в день за 30 мин. перед едой. Корни горечавки желтой - 30 г. Трава тысячелистника обычного - З0 г Трава золототысячника обычного - 20 г. Две чайные ложки смеси залить 400 мл воды, довести до кипения, кипятить 10 мин. на малом огне. Пить по 30 - 70 мл 3 раза в день за 30 мин. перед едой.

3. Трава полыни горького - 25 г. Корневище аира - 25 г. Листья бобовника трехлистного - 25 г. Плоды тмина обычного - 25 г.

Столовую ложку смеси залить 200 мл кипятку, настоять 20 мин. Принимать по 1-2 столовые ложки за 15-20 мин. перед едой 3 раза в день.

Детям со сниженным аппетитом рекомендуют такое средство: 2 чайные ложки корней одуванчика врачебного залить 200 мл холодной воды, настоять 8 часов. Принимать по 30 - 50 мл 4 раза в день перед едой. Полезный также сок из листьев и корней одуванчика с медом (30 - 40 мл сока с 1/2 - 1 чайной ложкой меда). После вымачивания в холодной подсоленной воде в течение 30 мин. листья теряют горечь.

Детям в возрасте до 7 лет рекомендуют отвар корневища аира: 1 чайную ложку залить 200 мл холодной воды, довести до кипения, кипятить 15 мин. на малом огне в закрытой посуде. Принимать по 1 чайной -1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Можно подсластить.

Если сниженный аппетит сопровождается спазмом желудка, детям старшего возраста назначают комбинируемую настойку (1:10) на 40 % этиловом спирте:

Настойка листков белладонны врачебной - 5 мл

Настойка краевых цветков василька синего - 20 мл

Настойка травы полыни горькой - 20 мл.

Настойки смешать. Пить по 10 - 20 капель на 1/4 стаканы воды 2 - 3 раза в день перед едой.

Хорошо действует также настой смеси нескольких лекарственных растений:

Корневище с корнями валерианы врачебной -10 г

Плоды тмина обычного - 10 г

Цветки бузины черной - 10 г

Соцветие с прицветниками липы сердцелистной -10 г

Листки мяты перечной - 10 г

Корень солодки голой -10 г

Столовую ложку смеси залить 200 мл кипятку, настоять 2 часа. Употреблять по 1/4-1/3 стаканы 3 раза в день за 20 мин. перед едой теплой. Детям в возрасте до 3 лет дают по 1-2 столовые ложки за один раз.

Ухудшение аппетита часто является предсказателем болезни, ибо оно сопровождает практически любое заболевание.

В случае острых заболеваний, которые сопровождаются высокой температурой тела, ребенок в первые дни отказывается от еды, однако спустя некоторое время аппетит возобновляется. В случае хронических болезней с длительным протеканием снижению аппетита способствует постельный режим (ребенок много времени находится в помещении, без свежего воздуха, мало двигается).

Аппетит может ухудшаться в результате приема лечебных препаратов, а также нарушение режима питания (ребенка вынуждают кушать, дают много сладостей, перекармливают высококалорийной пищей).

В случае заболеваний органов пищеварения отказ от пищи может быть защитной реакцией, которая дает возможность пораженным органам отдохнуть. Однако, если отсутствие аппетита сопровождается снижением массы тела ребенка, нужно установить, когда и из-за чего это произошло.

В любом случае нельзя вынуждать больного ребенка есть, ибо это лишь усилит негативное отношение к пище и может повлечь рвоту.

Иногда ребенок ест мел, известку. Обычно, это бывает в случае недостачи в крови и тканях кальция. Дефицит кальция может быть последствием однообразного питания. Кальций содержится в крупах гречки и овсянки, фасоли, горохе, капусте, однако лучше всего он усваивается из молока, кисломолочных продуктов, сыра, куриных яиц. Если разнообразное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе не устраняют дефицит кальция и связанного с ним желания употреблять мел и известку, ребенку назначают препараты кальция и витамин D.

Иногда пристрастие к мелу возникает как вредная привычка. Вредная, ибо и мел, и известка могут повлечь нарушение функций желудка и кишечника, способствовать появлению запора и тому подобное. В таком случае нужно проконсультироваться с психоневрологом.

Олеся Донченко,



семейный врач.