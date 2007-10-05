В Украине увеличелось количество детей, больных гриппом и ГРВИ
17:44, 05 октября 2007Страна
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Хотя ситуация уже стабилизируется
Количество украинцев, которые заболели на грипп и респираторные инфекции, повысилось. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН, в Украинском центре гриппа. Наивысший показатель заболеваемости - в Чернигове.
Свыше половины “гриппозников” – дети. Их чаще госпитализируют - около 85 % от всех, попавших в больницы.
Украинские инфекционисты отмечают, что эпидемический процесс в Украине - на среднем уровне активности. Однако имеет все признаки стабилизации – этому способствует теплая погода и то, что достаточно много людей в последнее время уже переболели ГРВИ.
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