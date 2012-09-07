ВР увеличила финансирование Минздрава

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 332 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается увеличить Государственной судебной администрации объем расходов на оплату труда с начислениями по общему фонду государственного бюджета по бюджетным программам по осуществлению правосудия судами общей юрисдикции на 594,5 млн. грн (в том числе оплата труда – 436,1 млн. грн, начисления на заработную плату – 158,4 млн. грн) с целью обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата местных и апелляционных судов в размерах, установленных законодательством.

Одновременно (учитывая недополучение Государственной судебной администрацией поступлений судебного сбора в текущем году) законопроектом предусматривается уменьшить плановые показатели доходов специального фонда государственного бюджета от поступлений судебного сбора на 594,5 млн. грн и соответственно и расходы специального фонда, которые предусмотрены на оплату труды судьям и работникам аппарата местных и апелляционных судов.

Кроме того, законопроектом предлагается решить вопрос надлежащего финансирования текущих расходов местных и апелляционных хозяйственных судов за счет перераспределения бюджетных назначений между программами Государственной судебной администрации, а именно за счет уменьшения назначений по бюджетной программе «Выполнение решений судов в интересах судей» на 8 млн. гривен, а также увеличить расходы на оплату труда работников Государственной судебной администрации на 2 млн. грн (в том числе оплата труда – 1,5 млн. грн, начисления на заработную плату – 0,5 млн. грн) в связи с введением новых условий оплаты труда и на оплату коммунальных услуг и энергоносителей с целью избежания кредиторской задолженности – на 1,2 млн. гривен.

С целью реализации пилотного проекта по введению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью в проекте изменений в государственный бюджет на 2012 год Министерству здравоохранения предусмотрена новая бюджетная программа «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью» с общим объемом расходов 40 млн. гривен.

Введение частичного возмещения стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью позволит повысить доступность соответствующих лекарственных средств почти для 12 млн лиц с гипертонической болезнью.