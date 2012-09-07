В Украине создадут Единый демографический реестр

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Едином государственном демографическом реестре».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 250 народных депутатов из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Единый государственный демографический реестр (дальше – Реестр) – электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки и использования определенной данным Законом информации о лице и о документах Реестра. Реестр является функционально единой системой, которая состоит из Главного и резервного вычислительных центров и узлов уполномоченных субъектов.

Согласно законопроекту функционирование Реестра обеспечивается главным распорядителем Реестра через уполномоченный орган. Главный распорядитель Реестра обеспечивает накопление, актуализацию, проверку, сохранение информации, предоставление справок и отчетов, заявки на получение которых поступают защищенными каналами связи от уполномоченных субъектов. В Реестр вносится такая информация о лице: фамилия и имя лица; дата рождения/смерти; место рождения; пол; дата внесения информации о лице в Реестр; сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях; сведения о гражданстве или его отсутствии и основания приобретения гражданства Украины; реквизиты документов, выданных лицу (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа); сведения о документах, которые подтверждают смерть лица или о признании лица умершим или безвестно отсутствующим;10) отцифрованный образец подписи лица; отцифрованное изображение лица; дополнительная переменная информация; информация из ВИС.

Языком ведения Реестра является украинский.